BVB gegen Leipzig wohl mit Haaland

Borussia Dortmund kann im Bundesligaspiel gegen seinen Pokalfinal-Gegner RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sehr wahrscheinlich wieder mit seinem Topstar Erling Haaland planen. Nach einigen Tagen Trainingspause "gehen wir davon aus, dass mit ihm so weit alles gut ist, dass er schmerzfrei ist und eine Option", sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Fünf Tage nach dem Liga-Duell treffen sich beide Mannschaften zum Pokal-Endspiel in Berlin.