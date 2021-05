Dennis Aogo entschuldigt sich für "Vergasen"-Kommentar

Der ehemalige Bundesliga-Spieler hatte bei einer TV-Übertragung des TV-Senders sky die Worte "trainieren bis zum Vergasen" verwendet. "Dieses Wort darf man selbstverständlich in überhaupt keinem Zusammenhang verwenden", erklärte der einstige Nationalspieler am Donnerstag der Bild -Zeitung: "Das war ein großer Fehler, ich kann mich dafür nur aufrichtig entschuldigen."

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

In den Sozialen Medien hatte die Ausdrucksweise Aogos für Kritik gesorgt. Die Nationalsozialisten hatten während ihrer Herrschaft in Konzentrationslagern systematisch Millionen von Menschen in Gaskammern ermordet.