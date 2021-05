Nach Nazi-Eklat: Keller trifft sich mit Knobloch

DFB-Präsident Keller hat sich mit Charlotte Knobloch, der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, zu einem Austausch getroffen.

Der schwer angeschlagene und zum Rücktritt aufgeforderte DFB-Präsident Fritz Keller hat sich am Donnerstagvormittag in München mit Charlotte Knobloch, der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, zu einem Meinungsaustausch getroffen. Eine entsprechende Meldung der Bild-Zeitung trifft nach SID-Informationen zu.