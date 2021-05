Deal mit dem IOC: Pfizer/BioNTech spenden Impfstoff für Olympiastarter

Der US-Pharmariese Pfizer und das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech haben eine Vereinbarung mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) getroffen und spenden allen potenziellen Teilnehmern an den Olympischen Spielen und den sich anschließenden Paralympics in Tokio Impfstoff gegen das Coronavirus. Das teilten Pfizer/BioNTech am Donnerstag mit. Demnach soll mit den nationalen Behörden eine Verteilung ab Ende des Monats koordiniert werden.