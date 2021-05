Superbike-WM weiter bei ServusTV - Cortese neuer Experte

Die WSBK startet in diesem Jahr coronabedingt mit Verspätung, der Auftakt findet vom 21. bis 23. Mai in Alcaniz/Spanien statt. Insgesamt stehen 13 Rennwochenenden auf dem Programm. ServusTV strahlt alle Rennen live im TV und/oder auf seiner Online-Sportplattform (servustv.com/sport) aus.

Cortese (31), Moto3-Weltmeister von 2012 und Supersport-Champion von 2018, war in der vergangenen Superbike-Saison schwer gestürzt und tritt in diesem Jahr in keiner Serie an. Der Berkheimer will aber wieder Rennen fahren.