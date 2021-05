NFL: Packers-Abgang? Die Optionen für Aaron Rodgers mit Broncos, Raiders

Aaron Rodgers will offenbar nicht zu den Green Bay Packers zurückkehren. Der Quarterback-Superstar könnte via Trade das Team wechseln. SPORT1 zeigt die Optionen.

Zieht es Rodgers in die Nähe seiner Verlobten?

Was der Super-Bowl-Sieger von 2011 wirklich denkt, weiß aber nur er selbst. Öffentlich schweigt sich A-Rod aus, von NFL-Insider Ian Rapoport gab es immerhin die Information, dass auch ein Karriereende im Raum steht. (NFL-Legende greift Rodgers an)

5. Option: Cleveland Browns

4. Option: Miami Dolphins

Eine dritte Partei einzubeziehen, macht also Sinn. Während die Steelers es sich nicht leisten können, für Rodgers zu traden, könnten sie einen Erstrundenpick für Tagovailoa dann an die Packers abgeben. Tagovailoa würde also über Green Bay direkt weiter fliegen nach Pittsburgh. Der Heisman-Trophy-Gewinner könnte schon in dieser Saison einspringen, wenn Ben Roethlisberger weiter schwächelt.