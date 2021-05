Eishockey-WM: DEB-Team nimmt Training nach Corona-Verdachtsfall auf

Das DEB-Team atmet vor der WM in Lettland auf. Nach einem Corona-Verdachtsfall kehrt das Team zurück auf das Eis - trotz eines weiteren positiven Tests.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist nach dem Coronafall im Trainerstab am Donnerstag aufs Eis zurückgekehrt.

Alle Tests am Mittwoch und Donnerstagmorgen brachten nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) negative Ergebnisse, lediglich Assistenzcoach Matt McIlvane wurde erneut positiv getestet. ( Eishockey-WM: Spielplan und Ergebnisse )

Der Amerikaner befindet sich weiter in Isolation, in Absprache mit der medizinischen Abteilung wurde das Training wieder aufgenommen.

WM-Testspiele gegen Lettland finden statt

Damit steht den beiden letzten WM-Testspielen am Freitag ( 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) und Samstag ( 15.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) in Nürnberg gegen Belarus nichts im Wege.

Die Partien sind die letzte Chance für die Nationalspieler, sich für die WM in Riga (21. Mai bis 6. Juni) zu empfehlen.

Wegen des Coronafalls war am Dienstag der komplette Trainingstag abgesagt worden, auch am Mittwoch blieben alle Spieler in ihren Hotelzimmern.