Rhein-Neckar Löwen vorerst ohne Lagarde

Die Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst auf ihren Rückraumspieler Romain Lagarde verzichten. Der 24-Jährige hat sich während der Länderspielwoche im Einsatz für die französische Handball-Nationalmannschaft eine Muskelverletzung zugezogen. Wie lange er ausfällt, ist nicht abzusehen. Ebenso wenig, ob er im Final Four der European League in eigener Halle dabei sein kann. Dort treffen die Löwen als Gastgeber am 22. Mai im Halbfinale auf die Füchse Berlin.