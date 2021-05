Werder Bremen vor Kauf von Davie Selke - Preis angemessen?

Davie Selke könnte in Kürze zu einem der teuersten Transfers in Werder Bremens Vereinsgeschichte werden. Das sagt er selbst dazu.

In welcher Liga die Grün-Weißen demnächst auflaufen ist auch für die Zukunft von Stürmer Davie Selke richtungsweisend. Der Angreifer ist von Hertha BSC an Werder ausgeliehen - im Falle des Klassenerhalts tritt jedoch eine Klausel in Kraft, die die Bremer dazu verpflichtet, den ehemaligen U21-Nationalspieler fest zu verpflichten.