Bundesliga: Künftiger FC Bayern-Coach Nagelsmann spricht über Datenanalyse

Der aktuelle Coach von RB Leipzig will sich jedoch nicht in diese Schublade stecken lassen. Bei einem Online-Seminar beim Münchner Datendienstleister Kinexon erklärt er: "Ich bin nicht nur ein Laptop-Coach. Ich benutze auch meinen Kugelschreiber."

Nagelsmanns Forderung an die Entwickler

Um Zahlen besser nutzen zu können, fordertet er Verbesserungen: "Was ist ein Ballgewinnmoment? Was ist ein Ballverlustmoment? Was ist Gegenpressing? Was ist ein Konter? Es wäre wichtig, dass das System solche Dinge lernt und wir die Spieler dementsprechend verbessern können, damit sie wissen, was sie in manchen Situationen und auf manchen Positionen zu tun zu haben."