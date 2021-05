Tischtennis: Boll träumt von Einzelmedaille in Tokio

Der Kampf um Edelmetall bei den Spielen in Tokio wird für den 40-Jährigen allerdings schwer. "Das letzte Jahr war nicht einfach für mich", sagte Boll mit Blick auf seine chronischen Rückenprobleme. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat der Fahnenträger von Rio kaum internationale Turniere gespielt und ist nach eigenen Angaben überhaupt nicht mehr geflogen.

Auch nach 19 Jahren in der Weltspitze denkt Boll nicht an ein Karriereende nach Olympia: "Ich werde solange weiterspielen, wie mir die Sache Freude macht und solange mich mein Körper trägt." Mit Blick auf Olympia 2024 in Paris sagte Boll: "Wenn ich in drei Jahren noch in der Form bin, dass ich in die Mannschaft gehöre, warum nicht?"