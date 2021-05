Schiedsrichter Manuel Gräfe wird neuer TV-Experte für EM bei ZDF

Manuel Gräfe bleibt dem Fußball auch nach seinen letzten Spielen in der Bundesliga erhalten - allerdings in anderer Rolle.

Manuel Gräfes Zeit als Schiedsrichter in der Bundesliga ist fast zu Ende - dem Fußball bleibt er aber dennoch treu.

Der unter den Spielern äußerst angesehene Unparteiische wird im Sommer TV-Experte: als Schiri-Fachmann begleitet er die Spiele der Europameisterschaft für das ZDF. Dies gab der Sender am Donnerstag offiziell bekannt.

"Ich freue mich, die EM-Spiele als ZDF-Experte begleiten zu können und den Zuschauern erlebte Schiedsrichter-Entscheidungen nachvollziehbar zu erläutern und näherzubringen", sagte der Referee in einer Mitteilung. Mit 47 Jahren hat Gräfe die Altersgrenze des DFB erreicht und darf deshalb in der nächsten Saison keine Bundesliga-Spiele mehr leiten.

Gräfe war über 20 Jahre lang an der Pfeife und kann auf 287 Spiele in der höchsten deutschen Liga zurückblicken. 2011 wurde er vom DFB als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet. Neben Gräfe müssen auch Guido Winkmann und Markus Schmidt in den Schiedsrichter-Ruhestand.