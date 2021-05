Bundesliga: BVB-Stürmer Erling Haaland outet sich und wird zum Investor.

Erling Haaland hat sich längst als Top-Stürmer Europas etabliert. Nun will er sich auch als Investor versuchen. Der 20-Jährige beteiligt an einer US-Firma.

Erling Haaland ist nun auch wirtschaftlich im Angriffsmodus. Seit Donnerstag ist bekannt, dass sich der Norweger am Recoverytechnologie Unternehmen "Hyperice" als Investor und Athletenbotschafter beteiligt.

Haaland ist nicht der Erste

Haaland schwärmt weiter: "Es ist fantastisch, Teil ihrer ausgezeichneten globalen Athletenliste zu sein, da die Hyperice-Technologie mir nicht nur geholfen hat an die Spitze des Spiels zu gelangen, sondern mich auch dort zu halten."

Die Investition an Hyperice ist Haalands erste wirtschaftliche Beteiligung. Am Wochenende kämpft der Norweger mit dem BVB um die Champions League Plätze in der Bundesliga.