David Alaba erklärt Abschied vom FC Bayern und blickt zurück

David Alaba wird den FC Bayern in Kürze verlassen. Vom Balljungen zum Superstar: der Österreicher machte mit dem Verein alles durch - nun will er etwas Neues erleben.

Neben den beiden Triumphen in der Königsklasse bejubelte Alaba mit den Münchnern auch neun Meistertitel, sechs Pokalsiege sowie je zweimal den Gewinn der Klub-WM und des UEFA Supercups. Alaba kam im Alter von 16 Jahren aus Wien in die bayrische Landeshauptstadt, als "kleiner Schlawiner", wie er selbst sagt.

"Natürlich verlasse ich den FC Bayern mit einem weinenden Auge, freue mich aber gleichzeitig auf meine Zukunft. Es ist ja keine Entscheidung gegen den Verein gewesen. Aber ich habe für mich beschlossen, dass ich noch einmal etwas Neues machen möchte, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Um zu wachsen, muss man seine 'Komfortzone' verlassen – und ich setze dieses Wort bewusst in Anführungsstriche, weil es sonst falsch ausgelegt werden könnte: Beim FC Bayern sind die sportlichen Erwartungen immer extrem, von den Verantwortlichen, in der Kabine oder von einem selbst. Ich will damit sagen, dass man vielleicht auch mal ins Ungewisse gehen muss, um noch einmal weiter zu reifen.