NBA: Lakers wollen bei James-Comeback nichts überstürzen

Die Los Angles Lakers hoffen darauf, dass ihr Superstar LeBron James bis zu den Play-offs in der NBA wieder fit wird.

Die Los Angles Lakers hoffen darauf, dass ihr angeschlagener Superstar LeBron James bis zu den Playoffs in der NBA wieder fit wird.

"Er fällt gegen die Clippers aus. Danach werden wir von Tag zu Tag sehen", sagte Lakers-Cheftrainer Frank Vogel: "Wir wollen ihn so schnell wie möglich zurück. Aber wir wollen ihn vor allem so gesund wie möglich in die Play-offs schicken."