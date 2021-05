Gewichtheberin könnte erste Transgender-Athletin bei Olympia werden

Die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard ist auf dem besten Weg, die erste Transgender-Athletin bei Olympischen Spielen zu werden. Die 43-Jährige, die als Mann geboren wurde, aber 2012 zur Frau wurde, steht kurz davor, die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) unter den angepassten COVID-19-Qualifikationsregularien zu erreichen.

Hubbard wurde zugelassen, im Gewichtheben der Frauen zu anzutreten, nachdem sie Testosteronwerte unterhalb der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) geforderten Schwelle aufweisen konnte. Ihr Ziel ist es, in den neuseeländischen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio zu kommen, um in der Gewichtsklasse über 87 kg zu starten. Derzeit steht die WM-Silbermedaillengewinnerin von 2017 auf Platz 16 der Weltrangliste.