Wrestling-Kultfigur Dario Cueto (Lucha Underground) nun bei MLW

Dario Cueto brillierte bei Lucha Underground

Cuetos Darsteller Fernandez-Gil ist eigentlich ein Schauspieler, der schon Nebenrollen in TV-Serien wie "The Mentalist" und "It's always sunny in Philadelphia" hatte - in seiner Rolle bei Lucha Underground aber so aufging, dass er mit Fanlob überschüttet und diversen Preisen ausgezeichnet wurde, unter anderem erhielt er 2015 und 2016 den renommierten Wrestling Observer Newsletter Award als "Best Non-Wrestler".