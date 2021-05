NHL: Sieg für Stützle von den Ottawa Senators - Raufereien in Washington

In Washington ging es hoch her © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/BRUCE BENNETT

Die deutschen Eishockey-Profis in der nordamerikanischen NHL sind in der Nacht zu Donnerstag ohne große Glanzlichter geblieben. Tim Stützle konnte beim 5:1 der Ottawa Senators gegen Rekordmeister Montreal Canadiens ebenso keine Torbeteiligung verbuchen wie Nico Sturm, der mit Minnesota Wild nach Verlängerung mit 2:3 den Vegas Golden Knights unterlag. Torhüter Philipp Grubauer musste sich mit Colorado Avalanche bei den San Jose Sharks 2:3 geschlagen geben.

Umso ereignisreicher ging es in Washington zu. Beim 4:2 der Capitals gegen die New York Rangers verhängten die Schiedsrichter insgesamt 141 Strafminuten, allein in den ersten gut vier Minuten gab es sechs Schlägereien. Sportlich setzte Washingtons TJ Oshie mit drei Toren im ersten Spiel nach dem Tod seines Vaters das Glanzlicht.