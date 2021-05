Real Madrid: Eden Hazard für Scherze mit Chelsea-Stars angefeindet

Die Wut über das Aus in der Champions League entlädt sich bei den Fans von Real Madrid.

Der Belgier war bis zu seiner Auswechslung in der 89. Minute kein Faktor bei den Königlichen und enttäuschte einmal mehr.

Hazard scherzt mit Zouma und Mendy

Hazard hat in dieser Saison durch Muskelverletzungen und eine Corona-Erkrankung bereits 32 Partien verpasst.

"Ronaldo würde nicht so herumalbern"

"Keine Worte nötig. Was für ein Arschloch", twitterte ein Anhänger namens Luqman.

Eine Nutzerin namens Michelle Barns fügte hinzu: "Ich mache es einfach. Cristiano Ronaldo würde kein CL-Halbfinale verlieren und man würde ihn so lächeln und herumalbern sehen. Das ist eine armselige Mentalität."

Bei den Blues gewann der Flügelspieler sechs Titel und freundete sich mit Zouma an, der mit Unterbrechungen seit 2014 für Chelsea spielt.

Chelsea-Fans verteidigen Hazard

Noch deutlicher wurde Abhi: "Er ist einfach nur aufrichtig glücklich, dass sein ehemaliger Verein in ein UCL-Finale geht. Kann nicht wirklich verstehen, was daran falsch sein soll. Was für eine giftige Fanbase!"