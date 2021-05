AEW Dynamite, Blood and Guts: Schock-Ende zwischen Jericho und MJF

MJF warf Chris Jericho am Ende von AEW Blood and Guts vom Käfig © AEW

Am Ende des "Blood-and-Guts"-Matches zwischen Chris Jerichos Inner Circle und dem Pinnacle um MJF liefert AEW einen großen Stunt - war er Jerichos Abgesang?

Der Hype vor Blood and Guts, dem dieswöchigen TV-Special des WWE-Rivalen AEW, war groß. Und das Ergebnis wird in der Wrestling-Fangemeinde weiter für Gesprächsstoff sorgen.

In einem Käfigduell, das an die legendären "War Games" bei WCW anknüpfte (die zuletzt auch bei WWE NXT neu aufgelegt worden waren), gipfelte eine Fehde, die AEW Dynamite in den vergangenen Monaten geprägt hatte: Der frühere WWE-Champion Chris Jericho traf mit seinem Inner Circle auf seinen aufstrebenden Ex-Schützling MJF, der sich gegen ihn gewandt und seine eigene Gruppierung aufgebaut hatte, die an die ruhmreichen Four Horsemen erinnernde Formation Pinnacle.