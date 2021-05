Timo Werner schießt FC Chelsea ins Finale - Tuchel-Vertrauen zahlt sich aus

Der erlösende Augenblick fühlte sich für Timo Werner wie eine halbe Ewigkeit an.

"Ich musste lange warten, bis der Ball runterkam. Es hat Stunden gedauert", meinte Werner bei BT Sport zur Schlüsselszene in der 28. Minute. Nachdem Kai Havertz an die Latte gelupft hatte, prallte der Ball in hohem Bogen zurück vor das Tor.