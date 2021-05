Anzeige

Bundesliga: Hertha BSC - SC Freiburg live im TV, Stream, Ticker Wie tritt Hertha gegen Freiburg auf?

Hertha BSC und Sami Khedira wollen nach dem Remis gegen Mainz nun auch gegen den SC Freiburg punkten © Imago

Hertha BSC will nach dem Remis gegen Mainz auch gegen den SC Freiburg im Abstiegskampf punkten. Aber wie sehr belastet der Lehmann-Wirbel?

Die ungewollte Unruhe nach dem Rassismus-Eklat um Jens Lehmann, der nach seiner WhatsApp-Nachricht an Ex-Profi Dennis Aogo seinen Posten im Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten verlor, soll bei Hertha BSC die Konzentration nicht nachhaltig stören. ( KOMMENTAR:Hat Lehmann Torunarigha vergessen? )

Nach dem 1:1 am Montag bei Mainz 05, wo ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf gelang, treten die Berliner am Donnerstag zu Hause zum zweiten Nachholspiel gegen den SC Freiburg an.

Und bei der Hertha lichtet sich nach Ende der Corona-Zwangspause auch das Krankenlager wieder. Abwehrspieler Marvin Plattenhardt und Stürmer Dodi Lukebakio kehrten nach überstandener Corona-Infektion am Dienstag zurück auf den Trainingsplatz. (Bundesliga: Die Tabelle)

Lukebakio und Plattenhardt gehörten zu dem Kreis von Herthanern, die Mitte April positiv auf Corona getestet worden waren. Trainer und Team mussten im Anschluss für 14 Tage komplett in Quarantäne, drei Ligaspiele wurden in den Mai verlegt.





Hertha um Coach Dardai vor Mammut-Programm

So oder so: Den eng getakteten Terminplan mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus will Coach Pal Dardai ohnehin nicht als Ausrede zählen lassen.

"Als wir Champions League gespielt haben, hatten wir auch so viele Spiele", erinnerte der Ungar an lange zurückliegende Erfolge: "Wir haben taktisch schon so viel gearbeitet, das müssen die Jungs wissen. Und wir müssen so rotieren, dass wir auch erfolgreich sind."

Die Fitness sollte sowieso kein Problem darstellen. "Unser Athletiktrainer hat uns durch die Wohnung gescheucht", erzählte Torhüter Alexander Schwolow vom Home-Training: "Man hat gesehen, dass wir von der Luft her keine Probleme hatten."

Freiburg und Streich halten Motivation hoch

Aber auch Christian Streich vom SC Freiburg erwartet bei seinem Team trotz der weitgehend geklärten Tabellensituation keine Motivationsprobleme.

"Wir sind sehr ehrgeizig, wir sind Sportler", sagte der 55-Jährige: "Da geht's drum, dass man gegen jeden Gegner alles gibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft zeigen will, dass wir ein gutes Spiel machen können im Olympiastadion."

Die Breisgauer stehen vor dem Nachholspiel als Neunter im Niemandsland der Tabelle, das Saisonziel Klassenerhalt ist längst erreicht. Dennoch will Streich von einem Nachlassen nichts wissen: "Ich gehe fest davon aus, dass wir mit Überzeugung gegen den Ball und mit Freude mit dem Ball auf dem Platz stehen werden. Das ist unser Anspruch", betonte der dienstälteste Trainer der Liga.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Hertha BSC: Schwolow - Dárdai, Stark, Klünter - Plattenhardt, S. Khedira, Zeefuik - Guendouzi, Tousart - Córdoba, Cunha

SC Freiburg: Müller - Heintz, K. Schlotterbeck, Lienhart - Günter, Santamaria, Höfler, Schmid - Grifo, Sallai - Demirovic

So können Sie Hertha BSC - Freiburg live im TV & Stream verfolgen: