Champions League: Chelsea gelingt historisches Final-Doppel

Das ist durchaus außergewöhnlich: Der FC Chelsea mit dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel hat durch seinen Einzug ins Finale für ein Novum in der Champions-League-Historie gesorgt.

Weil das Frauen-Team der Blues ebenfalls das Endspiel erreicht hat, ist erstmals ein Verein in beiden Endspielen einer Saison vertreten. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Die Chelsea Women mit den deutschen Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger hatten sich am Sonntag im Halbfinale gegen den FC Bayern durchgesetzt und spielen am 16. Mai in Göteborg zum ersten Mal um den Henkelpokal.