DFB-Präsident Fritz Keller: Ute Groth für Nachfolger erneut bereit

Ex-Bewerberin Ute Groth erwägt bei einem Aus für den wackelnden DFB-Präsidenten Fritz Keller eine erneute Kandidatur - und begründet, was sie wurmt am Verband.

Mit Fritz Keller muss sich erstmals ein Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor dem Sportgericht des Verbandes verantworten. Nach dem von ihm ausgelösten Nazi-Eklat ist der 64-Jährige in der Wahrnehmung vieler Beobachter und Insider nicht mehr im Amt zu halten.

"Ich würde das gerne in einem Team angehen, das an einer Neuausrichtung des Verbandes entwickelt", sagte die 62-Jährige der Augsburger Allgemeinen ( Donnerstagausgabe ).

Die Vereinsvorsitzende der DJK Tusa 06 Düsseldorf sprach sich dabei grundsätzlich für eine personelle Erneuerung des aus: "Ich glaube, dass insgesamt mehr neue Leute in die Verbandsstrukturen gehören."

DFB-Nachfolge für Keller: Ute Groth bereit

Ihrer Ansicht nach hat sich der DFB weit von der Basis der Amateure entfernt: "Viele Leute an der Basis haben keine Lust mehr auf dieses Funktionärsgeklüngel."

Eine Neuausrichtung müsse sich weniger an der Elite orientieren: "Es wäre eine andere Gewichtung nötig: etwas weniger von der Glitzerwelt Bundesliga, hin zum Amateurverein."

Wunsch nach Reformen und mehr Basis-Denken beim DFB

Nachdem die Vereine sich Modelle überlegt hatten, wie die Kinder wieder Sport treiben können, habe es ein Empfehlungsschreiben des DFB, das sich am Hygienekonzept aus der Bundesliga orientierte.

"Das ist doch an der Realität vorbei. Und erst vor ein paar Wochen hat sich der DFB-Arzt Tim Meyer dahingehend geäußert, dass Sport an der frischen Luft unbedenklich ist. Da frage ich mich nur: Warum kommt das jetzt erst?", so Groth.