Handball: Flensburg patzt, Kiel an der Spitze

Titelverteidiger THW Kiel hat nach der Länderspielpause die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga vom stolpernden Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt erobert. Der Rekordmeister gewann am Mittwoch problemlos beim HC Erlangen mit 31:25 (16:12) - Flensburg hingegen patzte nach acht Liga-Siegen in Serie mit einem 28:28 (15:15) bei Frisch Auf Göppingen. Lange drohte im 26. Spiel sogar die zweite Saisonniederlage nach einem 21:29 in Kiel im Oktober.