NBA: Dirk Nowitzki über Mavs-Star Luka Doncic, Dallas-Abschied und DBB-Team

Für die NBA-Legende, die selbst 153 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat, eine Selbstverständlichkeit. Denn: "Ich habe dem DBB in meiner Karriere so viel zu verdanken. Es waren super tolle Momente dabei. Sie haben mir immer alles ermöglicht", erklärte der 42-Jährige im DBB-Podcast "Baseline zu Baseline".

Nowitzki über DBB-Abschied: "Unglaublicher Moment"

Nowitzki: 21 Eisbecher nach NBA-Aus

Nowitzki im Austausch mit Doncic

Auch zwei Jahre später hält Nowitzki noch regelmäßigen Kontakt mit Spielern, Trainern und Staff in Dallas. "Da waren viele Freunde dabei. Es hat so viel Herzblut dringesteckt, deswegen bin ich schon noch mehr bei den Mavs involviert als bei anderen Basketball-Geschichten."

Und sogar eine Rückkehr zu den Mavs kann er sich vorstellen: "Es würde mir schon Spaß machen und man kann sich in ein paar Jahren mal zusammensetzen und überlegen, in welcher Position ich was machen könnte. Wenn ich etwas mache, will ich es voll machen."