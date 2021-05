Manchester United vs. FC Liverpool: Nachholtermin nach Platzsturm fix

Mit einem Platzsturm im ehrwürdigen Old Trafford hatten die Fans von Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United am Sonntag für eine Absage des Klassikers der "Red Devils" gegen den Titelverteidiger FC Liverpool gesorgt.

Was hart ist für ManUnited: Das Team muss somit gleich drei Ligaspiele in fünf Tagen bestreiten.

Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer tritt am Sonntag (9. Mai) zunächst bei Aston Villa an, am Dienstag (11. Mai) folgt das Heimspiel gegen Leicester City und am Donnerstag (13. Mai) das Duell mit Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp.