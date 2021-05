Correa feiert Comeback mit Handicaps: "Fürs Gaspedal reicht's"

Das US-amerikanische Motorsporttalent Juan Manuel Correa hat auch nach anderthalb Jahren mit den Folgen seines Formel-2-Horrorcrashs zu kämpfen. "Ich werde mein ganzes Leben lang Handicaps haben, weil ich irreparable Schäden in meinen Beinen davongetragen habe", sagte Correa, der in der Formel 3 am Wochenende in Barcelona sein Comeback gibt, bei Sport1.