Hamburger SV: Diekmeier, Schwaab und Boenisch sprechen über Interimstrainer Hrubesch

Horst Hrubesch soll für den HSV in der aktuellen Saison noch den Bundesliga-Aufstieg sichern. Drei seiner ehemalige Spieler aus der DFB-Zeit schwärmen von ihm.

Der 70-Jährige soll es schaffen die Rothosen zumindest noch auf den Relegationsplatz in der 2. Liga zu hieven. Aktuell belegen die Hanseaten nach 31 Spieltagen Rang vier - liegen einen Zähler hinter Holstein Kiel als Dritter - und zwar bei zwei spielen mehr - und fünf Punkte hinter Greuther Fürth als Tabellenzweiter. (Tabelle 2. Bundesliga)

Viel Lob bekommt Hrubesch bei SPORT1 von drei seiner ehemaligen Spieler: Dennis Diekmeier wurde mit ihm 2008 in der U19 in Tschechien Europameister. Daniel Schwaab und Sebastian Boenisch gewannen unter Hrubesch 2009 den Titel mit der U21 in Schweden.