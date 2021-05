Champions League: FC Chelsea - Real Madrid 2:0, Werner führt Tuchel ins Finale

Tuchel schreibt mit Finaleinzug mit Chelsea Geschichte

Während Toni Kroos mit den Königlichen den ersten Einzug ins Endspiel seit 2018 verpasste, kämpft Tuchel im zweiten Jahr in Folge um den Henkelpott. Nachdem er im Vorjahr mit PSG dem FC Bayern unterlag, trifft Tuchel nun mit den Blues am 29. Mai auf Manchester City (Champions League, Finale: Manchester City - FC Chelsea, 29. Mai ab 21 Uhr im LIVETICKER). Tuchel ist damit der erste Coach, der mit unterschiedlichen Teams zwei Mal in Folge im Champions-League-Finale steht. Zudem haben erstmals das Männer- und Frauenteam eines Klubs in einem Jahr die Chance auf den Titel in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)