Tennis: 74-jährige Gail Falkenberg gibt Comeback auf Profi-Tour

Es ist vielleicht das kurioseste Comeback in der Tennis-Geschichte.

Gail Falkenberg ist auf den Court zurückgekehrt - und das mit 74 Jahren! In Naples feierte die US-Amerikanerin ihre Rückkehr auf der professionellen Tennistour. Beim mit 25.000 US-Dollar dotierten ITF-Turnier trat Falkenberg in der ersten Qualifikations-Runde gegen die Französin Tiphanie Fiquet an.