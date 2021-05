Handover durch Elber: DFB-Pokal in Berlin angekommen

Beim Pokal-Handover hat Bayern-Botschafter Giovane Elber am Mittwoch den DFB-Pokal symbolisch an Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) übergeben.

Der Pokal ist in Berlin angekommen, das Finale wirft seine Schatten voraus: Beim traditionellen Pokal-Handover hat Bayern-Botschafter Giovane Elber am Mittwoch den DFB-Pokal symbolisch an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) übergeben. Der Pokal bleibt nun bis zum Finale zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am 13. Mai (20.45/ARD und Sky) in der Hauptstadt.