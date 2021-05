Belgier Broos übernimmt Bafana Bafana

In Afrika hat Broos in seiner 33-jährigen Trainerlaufbahn zudem die algerischen Klubs JS Kabylie und NA Hussein Dey betreut. Seine erste Aufgabe mit der Bafana Bafana genannten Auswahl wird die Qualifikation für die WM 2022, in der Gruppe trifft Südafrika auf Ghana, Simbabwe und Äthiopien.