Breite Unterstützung für "Unabhängiges Zentrum für Safe Sport"

Über die Parteigrenzen hinweg hatten sich zuvor bereits zahlreiche Abgeordnete für die Umsetzung der Kontrollinstanz ausgesprochen. Die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag lobte den Vorschlag als "ausgesprochen unterstützenswert. Mit dieser Initiative setzt Athleten Deutschland ein weiteres Ausrufungszeichen in die deutsche Sportlandschaft", sagte die SPD-Politikerin der FAZ.

Für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ist das Zentrum dagegen "nicht der Königsweg". Vize-Präsidentin Petra Tzschoppe mahnte an, dass "Sportverbände und -vereine selbst Verantwortung für den Schutz vor Gewalt im Sport übernehmen" müssen. Das im Dezember verabschiedete Stufenmodell des DOSB und der Deutschen Sportjugend (dsj) sei ein "geeignetes Instrument" für die Auseinandersetzung.

Die Debatte über den Umgang des organisierten Sports mit Fällen von physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt hat nach schockierenden Veröffentlichungen im Ausland auch in Deutschland an Fahrt gewonnen. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) mussten nach Missbrauchsvorwürfen gegen Trainer*innen reagieren. Auch eine wissenschaftliche Studie belegt den dringenden Handlungsbedarf.

Die Idee einer unabhängigen, dem Sport übergeordneten Instanz kommt aus dem Ausland. In Ländern wie den USA, Kanada, Australien oder auch in den Niederlanden gibt es inzwischen solche Anlaufstellen für Betroffene. Die Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung (BKSF) schlägt für Deutschland "einen regelmäßigen Austausch" zwischen einem unabhängigen und überregionalen Zentrum und "den Präventions- und Gewaltschutzbeauftragten in den Institutionen des organisierten Sports" vor.