Formel 3: Juan Manuel Correa über Unfall mit Hubert und Duell mit Schumacher

Correa: Die ersten Monate. Zu Beginn hing mein Leben am seidenen Faden. Es sah eine Zeit lang wirklich so aus, als könnte ich sterben – wegen meiner Lunge, aber auch wegen meiner Beine. Das rechte Bein zu retten, war sehr riskant. Ein Arzt hielt es für besser, es zu amputieren. Trotzdem: Der härteste Moment war, als ich zurück nach Miami kam – also zurück ins normale Leben. Im Krankenhaus bist du in deiner eigenen Blase. Aber wenn du dann wieder ins echte Leben geworfen wirfst und lernen musst, mit deinen Einschränkungen klarzukommen, dann ist es hart. Es hat einige Monate gedauert, bis ich aus diesem Loch wieder raus war und die Motivation gefunden habe, an meinem Comeback zu arbeiten.

Correa: Es hat mehr in meiner Einstellung zum Leben geändert als in der zu meiner Karriere. Es ist eine Lebenserfahrung, dem Tod so nahe zu sein, so viele Schmerzen zu erfahren, sich so vielen OPs zu unterziehen, an so einem Tiefpunkt zu sein. Dadurch wird dir klar, was wirklich wichtig im Leben ist. Die meisten von uns lassen ihren Alltag von so vielen kleinen Dingen bestimmen. Wir genießen nicht das, was wir haben. Das hat sich bei mir geändert. Ich genieße jedes kleine Detail so viel mehr. Meine Situation hat es erfordert, dass ich mir Alternativen für mein Leben überlege, falls ich nicht wieder ins Rennauto zurückkehren kann. Vor dem Unfall konnte ich mir nicht vorstellen, wie ein Anwalt in seinem Leben glücklich sein kann. Für mich war klar: Wenn du kein Formel-1-Fahrer bist, dann kannst du in deinem Leben nicht happy sein. Jetzt verstehe ich, wie dumm es ist, so zu denken. Und das gibt mir Freiheit, weil ich weiß, dass ich im Leben ganz viele Optionen habe.