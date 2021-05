LoL Patch 11.9: Die besten Jungler der aktuellen Meta

Shaco hat alles, was für ein gutes Solo Queue Spiel nötig ist. Nicht nur ist er ein starker Counter-Jungler und bietet viel Outplay Potenzial, ihr könnt auch dank seinem frühen Powerspike – mit Level 3 und dem ersten Item – ein Spiel snowballen.

Jungler müssen ganken können

Hecarim wurde in Patch 11.9 schon wieder generft, was ihn aber nicht weniger stark macht. Seine Möglichkeiten wurden etwas eingeschränkt – ihr könnte jetzt nicht mehr erwarten, viele Kills zu erzielen, wenn ihr Hecarim zum Tank macht. Außerdem wurde sein Early-Game geschwächt. Trotzdem ist er noch einer der besten Jungler des Patches.

Fiddlesticks ist in den letzten Wochen langsam nach oben geklettert und hat sich seinen Platz in der Jungle-Tier-List inzwischen mehr als verdient. Mit einer konstanten Winrate von fast 53% und den Änderungen des Hextech Rocketbelts in Patch 11.8 solltet ihr die Vogelscheuche im Jungle mittlerweile fürchten.