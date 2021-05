Premier League: Fans dürfen bald schrittweise wieder ihre Stadien besuchen

Über ein Jahr warten die Fans auf die Rückkehr in die Stadien © Imago

Die englische Premier League hat den Weg für eine Rückkehr von Fußball-Fans frei gemacht. Nach mehr als einem Jahr dürfen an den letzten beiden Spieltagen der laufenden Saison wieder Heim-Zuschauer in begrenzter Zahl in die Stadien. (Tabelle der Premier League)