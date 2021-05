Finalphase im DFB ePokal startet - auch Weltmeister "MoAuba" dabei

Pokal-Showdown auf der Konsole: In den kommenden Tagen wird der erste Sieger des DFB ePokals ermittelt. Mehrere eSports-Teams von Bundesligisten sowie diverse Amateurmannschaften kämpfen ab Donnerstag in der Fußball-Simulation FIFA 21 um den Premieren-Titel und 25.000 Euro Siegprämie. Das Finale des vom Deutschen Fußball-Bund organisierten Wettbewerbs findet am Sonntag (13.45 Uhr/ProSieben Maxx) statt.

Am Donnerstag und Freitag (beide ab 15.00 Uhr) treten insgesamt 64 Mannschaften auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One in K.o.-Duellen im Modus "best of three" gegeneinander an. Die Finalphase findet am Wochenende statt und wird ebenfalls vom TV-Sender ProSieben Maxx übertragen.