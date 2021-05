Rassismus-Eklat um Jens Lehmann: Karsten Baumann nennt ihn Vollidiot

Dass er Ex-Nationalspieler Dennis Aogo in einer WhatsApp-Nachricht als "Quotenschwarzen" bezeichnete, hat den früheren Nationaltorhüter nicht nur seinen Job bei Hertha BSC gekostet, sondern auch zu einem deftigen Echo geführt.

Lehmann reagiert auf Aogo-Post

"In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe", erklärte Lehmann dort: "Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote."