Map-Rotation in CS:GO - Train geht, Ancient kommt

Valve mischt die Karten neu und entfernt Train aus dem Active Duty Map Pool. Stattdessen stößt Ancient hinzu, die erstmals in Operation: Broken Fang in Erscheinung trat.

Kurz vor dem ersten Major-Turnier des Jahres in Stockholm, wühlt Valve die offiziellen Karten für den Wettbewerb auf. Ancient, welche in Anlehnung an die kultige Map Aztec geschaffen wurde, steht nun auf dem offiziellen Spielplan. Wie die populäre Vorgängerin, bietet auch Ancient überwachsene Pflastersteine und wuchernde Flora in einem antiken Setting.