Radsport: Groß künftig Teamkollege von Pogacar

"Ein Platz in der WorldTour. Damit ist ein Traum wahr geworden. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich denke, dass ich einige der Stärken, die ich auf der Bahn entwickelt habe, mit auf die Straße nehmen kann. Am Anfang gibt es natürlich viel zu lernen und Erfahrungen zu sammeln", sagte Groß.