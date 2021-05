Dirk Nowitzki rührte Handballer Marcel Schiller zu Tränen

Ein Moment in der Karriere von Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hat Nationalspieler Marcel Schiller zu Tränen gerührt. Auch Kobe Bryant inspiriert den Handballer.

"Bei Dirk hat man in der Biografie toll gesehen, was von ihm alles abgefallen ist, als er den Titel gewonnen hat", sagte Schiller im Gespräch mit Münchner Merkur und tz: "Da hatte ich Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe."