Lehmann droht Ärger nach "Quotenschwarzer"-Nachricht an Aogo

Dem früheren Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann droht nach einer von ihm an Dennis Aogo verschickten WhatsApp-Nachricht gehörig Ärger. "Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?", stand in der mit einem lachenden Smiley versehenen Nachricht, die Sky-Experte Aogo bei Instagram veröffentlichte. "WOW, dein Ernst? Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!", schrieb Aogo dazu.