BBL-Boss Holz lobt FC Bayern: "Respekt und Anerkennung"

"Schade, es hat nicht sollen sein. Gleichwohl möchte die easyCredit BBL dem FC Bayern für eine erfolgreiche und spektakuläre Saison in der EuroLeague mit vielen unvergessenen Momenten gerade in engen Spielen Respekt und Anerkennung zollen", hieß es in einer Reaktion.

Die Bayern hatten die Serie "best of five" in der europäischen Königsklasse am Dienstag durch eine 89:92 (40:50)-Niederlage bei Armani Mailand im fünften Spiel mit 2:3 verloren und das Final Four in Köln (28. bis 30. Mai) verpasst.