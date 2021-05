Romain Grosjean fährt im Hamilton-Mercedes bei Frankreich-Grand-Prix

Der Franzose wird nach seinem schlimmen Feuer-Unfall in Bahrain im November 2020 diesen Sommer wieder in ein Formel-1-Auto steigen. ( Die Fahrerwertung der Formel 1 )

Wie das Mercedes-Team bekannt gab, wird Grosjean für einen kompletten Testtag im Weltmeister-Boliden von Lewis Hamilton sitzen, dem W10 aus der Saison 2019. "Ich freue mich sehr darauf, wieder in ein F1-Auto zu steigen!", erklärte der ehemalige Haas-Fahrer.

Geplant ist der erste Einsatz des 35-Jährigen beim Großen Preis von Frankreich. Schon am 27. Juni wird er eine Reihe von Demorunden auf dem Circuit Paul Ricard. Der große Testtag ist dann der 29. Juni 2021 - genau sieben Monate, nachdem er beim Horror-Crash in Bahrain aus seinem brennenden Auto kletterte. (BERICHT: So kam es zum Feuer beim Grosjean-Unfall)