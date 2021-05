Mavericks auf Play-off-Kurs - Kleber verletzt

Maximilian Kleber wird den Dallas Mavericks im Rennen um die Play-offs eine Weile fehlen, die Texaner halten in der NBA dennoch Kurs.

Maximilian Kleber wird den Dallas Mavericks im Rennen um die direkte Play-off-Teilnahme eine Weile fehlen, die Texaner halten in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA dennoch Kurs. Ohne den Deutschen gewann Dallas am Dienstagabend bei Miami Heat mit 127:113 und liegt auf Rang fünf der Western Conference. Verfolger Los Angeles Lakers, Team von Nationalspieler Dennis Schröder, hat mit gleicher Bilanz Rang sechs inne, ab Platz sieben muss für die Play-offs der Umweg über ein Play-in-Turnier genommen werden.

Kleber verpasste aufgrund von Problemen an der Achillessehne das Spiel in Miami, er wird wohl auch die weiteren Begegnungen der Woche gegen die Brooklyn Nets und die Cleveland Cavaliers am Donnerstag und Freitag verpassen. Tim Hardaway Jr. war mit 36 Punkten der herausragende Akteur der Mavs.