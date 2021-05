Tennis, WTA: 2,25 Euro Preisgeld empören Sara Cakarevic

Sara Cakarevic kassierte in Prag eine bizarre Mini-Prämie © Imago

Vor wenigen Monaten hatte sich der US-Profi John Isner via Twitter über gekürzte ATP-Preisgelder wegen der Corona-Pandemie beklagt - nun ist eine Spielerin mit einem Beispiel für einen besonders bizarren Auswuchs an die Öffentlichkeit gegangen.

Cakarevic postet Bild mit Preisgeld-Betrag

Sara Cakarevic, die aktuelle Nummer 410 der Welt, bestritt in Prag die Qualifikation für ein W25-Turnier. Gegnerin war dabei die Top-300-Spielerin Paula Ormaechea. In der umkämpften Partie behielt am Ende die Argentinierin die Oberhand (5:7, 6:3, 10:8) - und erreichte damit das Hauptfeld.