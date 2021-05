Gespräch mit Kuntz: Monaco-Torjäger Volland Kandidat für Olympia-Ticket

Kevin Volland könnte bei Olympia in Tokio auflaufen © FIRO/FIRO/SID

Stürmer Kevin Volland steht womöglich vor einem Comeback im Nationaltrikot - wenn auch nicht für das A-Team. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat am Wochenende mit dem Angreifer von AS Monaco einen möglichen Einsatz bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio erörtert. Der 28 Jahre alte Volland, der das letzte seiner zehn A-Länderspiele 2016 bestritten hatte, könnte als einer von drei Spielern nominiert werden, die vor 1997 geboren sind.