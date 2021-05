Nach Super-League-Debakel: Chelsea lässt Fanvertreter bei Vorstandssitzungen zu

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Chelsea will seinen Anhängern nach der massiven Kritik an seinen Super-League-Plänen buchstäblich die Tür öffnen.

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Chelsea will seinen Anhängern nach der massiven Kritik an seinen Super-League-Plänen buchstäblich die Tür öffnen. Wie der Verein des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel am Dienstag mitteilte, werden mit Beginn der kommenden Saison drei Fan-Berater an den Vorstandssitzungen teilnehmen, um "sicherzustellen, dass die allgemeine Stimmung der Fans als Teil des Entscheidungsprozesses des Vereins berücksichtigt wird".