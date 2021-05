Anzeige

Flutlicht an! Eine Liebe zum Datenscouting Eine Liebe zum Datenscouting

Mats Beckmann ist zu Gast bei "Flutlicht an!" mit Autorin Mara Pfeiffer © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/Create Football

M. Pfeiffer

Mit Fußball beschäftigen sich Mats Beckmann und Quirin Sterr schon, so lange sie denken können. Ihre Augenmerk liegt auf Daten - und so gründeten sie CREATEFOOTBALL.

Es gibt sie tatsächlich, die kleinen Geschichten in der Pandemie, die davon erzählen, wie sie ein positiver Treiber sein kann, statt alles zum Halt zu bringen.

Die der Gründer von "CREATEFOOTBALL" gehört dazu. Natürlich, wie alles in diesen Monaten, über Umwege: Erstmal kann Mats Beckmann seine Arbeit in einem Start-up nicht wie geplant starten – die Finanzierung fehlt durch Corona. Und Quirin Sterr, der in der Touristikbranche arbeitet, findet sich statt auf Gruppenreisen die meiste Zeit zuhause wieder.

Zahlen hinter dem Spiel als Leidenschaft

Das ist die schwierige Ausgangslage, in der die beiden einen geplanten Podcast zur Kader-Planung mittels Datenanalyse zu etwas Größerem werden lassen: Einer Plattform, über die sie Daten zum Fußball analysieren, interpretieren und möglichen Kund*innen anbieten.

Aber der Reihe nach.

Beckmann ist 23, Sterr 24 Jahre alt. Mit Fußball beschäftigen sich die beiden schon, so lange sie denken können. Vor etwa acht Jahren baut der Hamburger Beckmann eine Fanpage rund um Fußballthemen auf. "Da waren wir immer auf der Suche nach Redakteuren." Weil er Sterr, den Münchner, als einen kundigen Kommentierenden wahrnimmt schreibt er ihn an – seither glühen die Telefondrähte zwischen Nord und Süd regelmäßig zum Thema Fußball.

Ihre gemeinsame Leidenschaft: Daten. Beckmann studiert am Sportsbusiness Campus und als er Christian Flüthmann, heute Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Rot-Weiss Essen, einmal über seine Arbeit bei Norwich City sprechen hört, bekommt seine Faszination neue Nahrung. Am Internationalen Fußball Institut IFI in München macht er eine Weiterbildung zum Zertifizierten Spielanalysten. Die Zahlen hinter dem Spiel haben es ihm angetan.

"Ich bin eher der Akademiker von uns beiden, Quirin ist eher der Quereinsteiger." Beckmann lacht. Die ganz unterschiedlichen Hintergründe tun ihnen gut, findet er, weil ihr Blick auf den Fußball sich unterscheidet. Man diskutiert auch mal kontrovers, kommt aber immer auf einen gemeinsamen Nenner, wenn es um das Projekt geht.

"Vereine in den unteren Ligen nutzen Daten zu selten"

Im Januar 2020 starten sie zunächst ihren Podcast, in dem sie weniger beachtete Vereine aus den internationalen Ligen stärker in den Fokus rücken. Aber der Blick auf die Clubs fühlt sich unvollständig an, immerhin sehen sie nicht jedes Spiel – sie möchten ihre Bewertungen auf stabilere Beine stellen.

Über einen Datenanbieter, der einen free trial speziell für Vereine in der Coronaphase startet, erhalten sie Zugriff auf die Daten für einige Ligen. Ihre Anfrage hätte die Verantwortlichen überrascht, glaubt Beckmann, der findet, Vereine speziell in den unteren Ligen nutzen Daten zu selten zum Scouting. "Aus unserer Sicht ist es sinnvoller, erstmal danach zu gehen. Wer passt zum Profil?" Was, wenn man diesem Versäumnis von außen begegnen kann?

"Wir haben uns nicht umsonst ‚CREATEFOOTBALL‘ genannt", sagt Beckmann selbstbewusst. "Weil wir zu einem gewissen Zeitpunkt auch etwas gestalten wollen." Neben der Zeit, die sie beide in der Pandemie plötzlich zur Verfügung haben, sehen sie, dass deren Beschränkungen auch das Scouting verändert. In diese Lücke wollen sie mir ihrem kundigen Blick auf Spieler stoßen. Weil sie Datenanbieter gefunden haben, die ihre Vision inspirierend finden und sie mit den Zahlen versorgen, die sie brauchen, ist ihren Träumen kein Limit gesetzt.

Aktuell interpretieren sie Daten in Texten im Blog und reden im Podcast darüber. Sie sind schon weiter, als es vor einem Jahr geplant war – Zeitdruck entfällt also. Beckmann und Sterr genießen einfach, was sie tun.